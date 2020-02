El Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales sostuvo una charla abierta en la Costanera Municipal donde los vecinos se informaron sobre la importancia de los humedales y el cuidado de la biodiversidad de la zona. En la misma línea, todos los fines de semana se realiza allí el programa “Yo cuido a la Costanera” con juegos, charlas, propuestas culturales y stands rotativos de las áreas de la Comuna.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política medioambiental que incluye recuperación y puesta en valor de espacios verdes; el programa “Sanfer Recicla”; el Plan de Forestación; y las grandes mejoras del sistema hidráulico. Además, se renovó la Costanera Pública Municipal que disfrutan miles de familias todos los días y se lanzó el programa “Yo cuido la Costanera”.

En ocasión del Día Mundial de los Humedales, el Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales organizó una jornada especial de concientización en la Costanera Municipal. El titular del área, Gabriel Tato, explicó: “Estamos haciendo desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales una charla y capacitación para los vecinos, informativa por sobre todo para que tengan conocimiento de lo que es un humedal, cuáles son los servicios eco sistémicos que aportan al medio ambiente, y los éxitos y fracasos de la humanidad en el cuidado de los mismos”.

En este sentido, destacó que “se hace hoy domingo, como todos los fines de semana realizamos distintas actividades dentro del programa ‘Yo cuido la Costanera’, que el intendente Juan Andreotti nos pidió que reforcemos. El objetivo es que los sanfernandinos aprovechamos este espacio maravilloso siendo las normas de convivencia y cuidado de todo esto”.

La nueva Costanera Municipal incluye espacios de recreación y esparcimiento, un amplio playón de estacionamiento, un sector exclusivo para pescadores, nuevos senderos, juegos, mobiliario urbano, parquización, sanitarios y aguas danzantes con un circuito hídrico proveniente de un reservorio.

Varios vecinos se acercaron a participar de la jornada por el Día Mundial de los Humedales, y luego se llevaron de recuerdo una planta oriunda del Delta. La sanfernandina Yolanda consideró “muy bien que cuidemos este lugar que ha quedado y lindo y limpio, me gusta mucho”. También Julia coincidió: “Me parece muy lindo el lugar y espero que lo mantengamos, sería una pena que se pierda todo esto. La gente que venimos tenemos que participar en cuidarlo”.

Por su parte, el vecino Rodolfo destacó la importancia de la concientización.” Me parece muy bien. Hay que conservar todo esto y cuidarlo. Me parece muy buena la acción que están haciendo. Es entre todos que debemos hacerlo, poniendo cada uno su granito de arena para conservarlo”, opinó. Y finalmente, Hernán expresó: “Es excelente, demuestra que cuando se quiere, se puede. Me encanta San Fernando y como está para los vecinos”.

Cabe destacar que el Municipio asiste y brinda servicios a los 3 mil vecinos de la segunda y tercera sección del Delta, que incluye el mantenimiento de tres hospitales de isla, un centro de salud, dos centros comunitarios y un destacamento de guardaparques. Además, ofrece talleres culturales y apoya a la comunidad educativa y los productores erradicados en la zona insular.

Gabriel Tato concluyó: “El intendente dijo que serán cuatro años de mucho trabajo con toda la política ambiental, con charlas en escuelas llevando lo programas del Municipio y con una acción muy fuerte codo a codo con el vecino cada día en la calla para que sepan las medidas que pueden realizar desde el lugar que les toca estar para aportar al cuidado del medio ambiente”.