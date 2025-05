Un policía de la Ciudad mató de un balazo en la cabeza a un perro en Lomas de Zamora: La familia vive con miedo

Un efectivo de la Policía de la Ciudad asesinó del un balazo en la cabeza a un perro en Ingeniero Budge. No conformes con el hecho macabro, la hermana del violento agredió a la dueña del animal que le pedía explicaciones al uniformado, quien aseguran “estaba drogado” al momento del ataque.

Sebastián López es el nombre del policía que no contaba con su arma reglamentaria, dado que había sido denunciado por violencia de género en julio de 2024, de todos modos, indican, habría utilizado una pistola registrada a nombre de su padre.

El animal tenía seis años y era parte de la familia desde cachorrito. El agresor, que estaba con su uniforme, adujo que “lo quiso morder”.

Belén estaba trabajando y una sobrina le avisó que habían baleado a su perro. “Salvo, lo veo muerto y me acerco al agresor, Le pregunté por qué hizo eso y no me respondía, estaba drogado”.

En medio del dolor, con el animal desangrándose en la calle, Belén fue agredida también por la hermana del policía, quien le clavó las uñas en la cara. La chica dio cuenta en televisión que no habían tenido problemas previos.

La Policía bonaerense no lo detuvo a pesar de haber llegado al lugar minutos después del hecho. “Vivimos con miedo, el está en la esquina de casa y después del episodio recibo amenazas”.

Se espera que la Policía de la Ciudad avance con un sumario, dadas las continuas situaciones violentas protagonizadas por López, al mismo tiempo que el fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro de Lomas de Zamora instruye la investigación por infracción a la Ley de Maltrato Animal y portación ilegal de arma de fuego.