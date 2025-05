Julio Zamora: “Nos convocamos para formar una opción a las políticas del gobierno de Milei”

Lo afirmó el jefe comunal durante una reunión que encabezó con dirigentes de la Primera Sección. La iniciativa -llevada adelante en Tigre- propone tres pilares fundamentales, escuchar, debatir y construir alternativas.

En Tigre Centro, el intendente de Tigre, Julio Zamora, convocó a dirigentes de la primera sección del conurbano a una reunión, con el objetivo de dialogar y debatir sobre la construcción de una alternativa al gobierno nacional.

Acompañaron la jornada, dirigentes de la Primera Sección de la provincia de Buenos Aires y figuras políticas como el ex diputado nacional y ex intendente de San Martín, Carlos “Tato” Brown; el ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el dirigente político Gustavo Aguilera; el ex intendente de Tres de Febrero, Jorge Mangas; y concejales y referentes políticos, sociales y sindicales.

Durante el encuentro, el jefe comunal y los presentes compartieron sus reflexiones en torno a la situación actual del gobierno nacional, intercambiando miradas críticas sobre el rumbo del país. En ese marco, además reflexionaron sobre la necesidad de resignificar el peronismo, adaptarse a los nuevos tiempos y volver a conectar con las demandas sociales.

“Nos convocamos para formar una opción a las políticas del gobierno de Milei. Estamos viviendo una realidad agobiante, con un gobierno que avanza sobre los derechos de trabajadores, jubilados y personas con discapacidad. La primera prioridad es salvar a la patria de lo que está pasando, porque mucha gente se está quedando afuera. Frente a esta situación, necesitamos construir una alternativa política para 2025 y 2027. Hay una gran resignación entre militantes y simpatizantes, por eso impulsamos un espacio de diálogo amplio, sin liderazgos indiscutidos, con referentes del peronismo y de otros sectores”, afirmó Julo Zamora.

Y agregó: “Proponemos escuchar, debatir y construir. Escuchar a la comunidad, debatir ideas sin cerrarnos y construir una unidad basada en el diálogo. Como hicimos en Tigre, queremos crear mesas organizativas que integren a jóvenes, mujeres, trabajadores, jubilados y organizaciones de base. La unidad, como dice el Papa Francisco, siempre es más fuerte que las paredes”.

En relación a la convocatoria, Juan Zabaleta expresó: “Construir, debatir y, fundamentalmente, pensar en los jubilados, en los trabajadores, en los que menos tienen; en aquellos que invierten, como empresarios, en cada uno de los municipios y de esta sección electoral para seguir generando empleo, que no la están pasando bien. El peronismo, la estructura partidaria, empezó a estar muy lejos de la sociedad. La agenda es una agenda de la interna política y pretendemos desde aquí, desde Tigre, junto a Julio Zamora, y también junto a Fernando Gray en la Tercera Sección y a Guillermo Britos en la Cuarta Sección, construir cercanías, debatir y estar todos juntos de cara a lo que viene al lado de nuestra gente. el intendente de Tigre es un referente muy importante, no solamente en estos lugares, sino también en toda la provincia. Con este puntapié inicial, vamos para adelante”.

Por su parte, Carlos “Tato” Brown destacó: “Esta ha sido una idea realmente muy interesante. La militancia construye, realmente muy contento. Hemos tenido la oportunidad de escuchar una cantidad muy importante de compañeros y compañeras que han expresado el pensamiento y la preocupación del peronismo bonaerense. Estamos viendo que las cosas se están complicando. El país necesita de una estructura de peronismo que realmente haga las cosas pensando y mirando al futuro, reconociendo errores que se han cometido, razones por las cuales tenemos gobiernos que no deberíamos tener pero que fueron consecuencia de esos errores. Yo he expresado dos palabras que para mí son muy importantes, producción y trabajo. Y realmente es así. El peronismo, para integrarse en un conjunto, necesita del acompañamiento de otros sectores, y siempre ha sido así. Perón era un gran integrador, siempre tuvo dentro de su estructura a otros partidos políticos. Y así tiene que ser. Comparto plenamente lo que ha dicho Julio. Es un gran intendente. Me lleno de envidia cuando entro acá, a Tigre, y veo la calidad del funcionamiento y de la respuesta del intendente”.

La Primera Sección agrupa a 24 municipios del noroeste del conurbano bonaerense, Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Por otro lado, Gustavo Aguilera expresó: “La verdad es que es un espacio muy interesante, que tiene que ver con reconstruir el peronismo desde las bases, desde el territorio, con una mirada propositiva de lo que queremos para la provincia de Buenos Aires y para Argentina. Me parece que estamos sufriendo a Milei, y no es que el pueblo argentino se haya hecho mileista, sino que es consecuencia de muchos de nuestros errores, y está bueno que podamos discutir es”.

Jorge Mangas también mencionó: “Fundamentalmente se sabe que el nivel de participación legal dentro del Partido Justicialista está muy acotado y lo que hay que generar es un espacio político propio que pueda representar lo que significa el movimiento peronista. Ese es el tema de fondo. No se puede coartar la posibilidad -mucho más ahora que se suspendieron las PASO y que no va a haber interna tampoco dentro del partido- de expresarnos. Acá parece que viene una política de entrismo, que apuntó a que el movimiento peronista quede en manos de unos pocos y que, encima, ideológicamente están cada vez más lejos del sentimiento popular y del sentimiento ideológico de lo que es este espacio. El intendente Julio Zamora planteó algo muy importante que es, a partir de ahora, hay que armar una estructura legal que permita poner en marcha todo lo que conversamos”.