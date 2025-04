San Isidro entregó material deportivo a más de cuarenta clubes de barrio

Es una acción forma parte del programa municipal para fortalecer a estas instituciones, aliadas a la hora de fomentar el deporte, la vida sana y la inclusión social.

El Municipio de San Isidro entregó material deportivo y un botiquín de primeros auxilios a cada uno de los 44 clubes de barrio que participan de la Liga Municipal de Baby Fútbol. El evento se realizó en el Campo de Deportes 1 de Beccar, con la presencia de presidentes, delegados y técnicos de todas las instituciones.

“Esta nueva entrega de materiales forma parte de nuestro Programa Municipal para fortalecer y acompañar a los Clubes de Barrio cuyo enorme valor social trasciende lo deportivo, al ser lugares de contención de muchos chicos”, sostuvo el intendente Ramón Lanús, quien participó del evento.

”Para nosotros el deporte es fundamental porque es formador de valores, es motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida para todos. Por eso estamos trabajando para fomentarlo de la mano de los Clubes, que son parte de la identidad y de la historia de San Isidro y que nos permiten llegar a cada rincón del Municipio”, cerró.

Desde el año pasado, la Subsecretaría de Deportes lleva adelante un programa para fortalecer a las instituciones deportivas del distrito, que contempla entrega de material, viandas para todos los chicos, y mejoras en las instalaciones.

Además, implementó una campaña de concientización y prevención de violencia en el deporte. A los clubes se les entrega folletería, lonas y carpas con frases que fomentan el juego limpio, el acompañamiento de los padres y el buen trato hacia el prójimo, como “No me grites, alentame” y “Acompañame a jugar, no me obligues a ganar”.

Los clubes, que participan de la Liga de Baby Fútbol organizada por el Municipio, recibieron un bolso deportivo con 2 pelotas de Baby Fútbol, 2 pelotas de Futsal, y un botiquín de primeros auxilios. Luego de mitad de año, se entregarán 2 nuevas pelotas y un juego de redes para cada una de las instituciones.

Las entidades que estuvieron presentes ayer por tarde fueron: Huracanes, Estudiantes, Belgrano Norte, Club Atlético Beccar, BASI, San Isidro Juniors, Polideportivo Bajo Boulogne, Club Atlético Boulogne A y B, Club Social Boulogne A, B y C, Boulogne Juniors. Monte Viejo, Necochea, Deportivo Sauce, 9 de Julio, Esperanza A y B, Progreso Santa Rita, Islas Malvinas, Deportivo Suárez A y B, Juventud Unida, Barrio Uruguay, Los Kaños, Güemes, Futuro Santa Rita, La Calandria, San Martín, Amigos de Beccar, Camioneritos, Unión Boulogne, Capitán Rosales A y B, Fortaleza, Imperio B, Independiente de Beccar, Deportivo Alianza, Andrés Rolón, Capitán Los Andes, Estrella, Club Real Nuevo Santa Rita, Newbery Juniors.

La Liga Municipal de Baby Fútbol de San Isidro es una de las más grandes del conurbano bonaerense. Cuenta con la participación de 3 mil chicos de 44 clubes de barrio y sociedades de fomento del distrito.