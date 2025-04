Degenerado escapó tras abusar de la nieta de su pareja: “Lo hice porque ella se tiraba arriba mío”

Una confesión aberrante ante un hecho abominable, el abuso de una criatura por parte de un degenerado de 56 años. Ocurrió en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. El desgraciado pudo huir cuando las autoridades se disponían a detenerlo.

Degenerado escapó tras abusar de la nieta de su pareja: “Lo hice porque ella se tiraba arriba mío” https://t.co/L8w7tEIs3Z Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEBtZQ pic.twitter.com/YKl2qsBTGe — SM Noticias (@SMnoticias) April 22, 2025

La denuncia la efectuó la docente de segundo grado de la Escuela Primaria 5 de Lomas de Zamora, quien recibió un pedido de ayudar de la menor de 7 años N. A. R., quien en el recreo le dijo “no quiero ir a mi casa porque mi abuelo del corazón me c…”.

La victima continuó con el relato de los hechos, dando detalles aberrantes del accionar del depravado, que no solo habría abusado de la niña, si no también, se presume, podría haber ultrajado a dos hermanos más.

Con el protocolo escolar activado, se dio aviso a la mamá de la niña, quien señaló al presunto abusador como A. V., de 56 años, pareja de una de las abuelas de la menor.

Las denuncias se establecieron en la Comisaría de la Mujer y Familia de Lomas de Zamora, al mismo tiempo que se realizó un examen médico con resultado concluyente, existió abuso.

En pleno proceso, la madre de la víctima se cruzó con el abusador quien reconoció los hechos mientras era grabado con un celular: “Yo te confié a mis hijos Freddy”, sostuvo la mujer, a lo que el acusado, increíblemente, intentó justificarse: “lo hice porque me hacía jugar, me agarraba, y me tiraba”.

Mientras la justicia, a través de la UFI 9 especializada en delitos relacionados a la integridad sexual impartía medidas respecto a una prohibición de acercamiento y el desarrollo de una Cámara Gesell para la menor, el sujeto se resguardaba a pocas cuadras del domicilio de la menor, en la casa de su madre, quien desconocía las acusaciones.

Con los tiempos judiciales jugándole a favor, A. V. pudo escapar al momento en el que un patrullero se acercaba para aprehenderlo. Huyó por los fondos, y cámaras de seguridad dejaron registro de la fuga. Lo buscan con la colaboración de la familia.