Violento robo a un centro de estética de Belgrano: “No griten porque salimos en la tele”, amenazó el ladrón

Ocurrió el sábado pasado en el comercio ubicado en Teodoro García 2379, a metros de avenida Cabildo. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad del local.

Fueron momentos de puro terror los que vivieron las 3 mujeres -2 empleadas y la restante una clienta- que se encontraban en el centro de estética “House of beuty”, ubicado en el barrio de Belgrano, casi al límite entre los barrios de Colegiales y Palermo.

Es que el sábado pasado, minutos antes de las 18 horas, 2 delincuentes, unos de ellos armado, irrumpieron en el local y se llevaron todo lo que pudieron.

Las cámaras de seguridad captaron todo el asalto, incluso con audio. Allí se escucha el miedo de la encarga del local, cuando se percata de la intención de los rastreros. En paralelo, también se ve cómo la clienta que se estaba arreglando los pies guarda con sigilo su celular y se tapa la cara.

Una vez en el interior del local, uno de los delincuentes, el que no estaba armado y rengueaba, se llevó a la encargada del cuello hacia el centro de local, donde estaba su compañera con la clienta. Allí, les advirtió: “Tranquilas, no griten porque si no salimos todos en la tele”.

Ese mismo ladrón es quien comandó el robo mientras su cómplice arrasó con todo, a punta de arma. Se robaron una notebook, una tablet, 2 teléfonos celulares y 80 mil pesos en efectivo

En las imágenes se ve que, quien toca timbre en el centro de estética es una mujer, y que tras ella ingresaron los delincuentes. Es por eso que la Policía investiga su complicidad en el hecho.

También se analiza si uno de los sospechosos tiempo atrás limpiaba los vidrios del local asaltado, ya que una de las empleadas lo habría reconocido como tal.

Un llamado al 911 fue el que alertó a la Policía de la Ciudad sobre lo ocurrido. En esa comunicación, una de las mujeres refirió que al local “habían ingresado dos masculinos armados” para asaltarlo.

La causa se investiga como robo por la Fiscalía Correccional 40, a cargo María Eugenia Sagasta, quien ya cuenta con las imágenes del video del hecho.