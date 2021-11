La ola de inseguridad no parece.

Los terrenos están ubicados en la calle Luis María Drago entre Chacabuco y Carmen Puch, de la localidad de José C. Paz. Allí, en horas del mediodía de este martes, se desató un incendio que además del predio, afectó a las casas de alrededor debido al intenso humo.

Incendio en un predio deportivo de José C. Paz. Vecinos denuncian que fue intencional

José C. Paz