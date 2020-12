Julio Zamora acompañó a Alberto Fernández en la inauguración de la planta de pintura de Volkswagen en General Pacheco

Actualmente, en dicha planta se fabrica exclusivamente la pick up Amarok en varias versiones, con una capacidad de 19 vehículos por hora, con un grado de automatización del 30 por ciento ocupando una superficie total de alrededor de 710 mil metros cuadrados.

Y agregó: “No nos hemos dado cuenta lo que hicimos como sociedad en la pandemia, el miedo nos unió. Lo mismo ocurrió en esta empresa, que atravesaba un momento muy complejo, pero gracias al acuerdo entre los responsables de la firma con los sindicatos y trabajadores, pudieron salir adelante. Tenemos que pensar en la importancia de la unidad ya no frente a un virus, sino ante el desafío de crecer, desarrollarse, invertir y dar trabajo. Tenemos que ver cómo potenciar los puntos de acuerdo y no los puntos de diferencia. La unidad debe servirnos para hacernos crecer y el Estado debe sumarse a esa unidad para construir el país que queremos”.