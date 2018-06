Personal y maquinaria del Municipio de San Fernando trabajan en la calle Arnoldi, desde avenida Avellaneda hasta Pasteur, en la construcción de espacios para ubicar automóviles en los costados de la calle. De esta manera se agiliza el tránsito y beneficia a los comercios de la zona. Se suma a mejoras integrales de iluminación, mobiliario urbano y parquización.

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de Mejoramiento de Centros Comerciales con el fin de renovar, embellecer y unificar la estética de los principales puntos de comercios a cielo abierto en la ciudad. La acción de la Comuna incluye renovación de veredas y calles para facilitar el tránsito; forestación; nueva iluminación; carteles nomencladores, semáforos y pantallas LED; refugios y paradas de colectivos en todas las avenidas; y pintura vial.

El funcionario del Corralón Municipal, Ignacio Hansen, supervisó las tareas de renovación en el centro comercial de la calle Arnoldi. “Nos encontramos en el tramo que va desde avenida Avellaneda hasta Quintana, donde estamos realizando las nuevas dársenas que mejoran la circulación; están dentro de un plan de renovación de centros comerciales que también incluyen nuevas veredas, forestación y mobiliario urbano”, afirmó.

“Esto es una mejora para los comerciantes de la zona y para los mismos vecinos ya que es más cómodo para venir a hacer las compras”, agregó Hansen.

La dueña de la mueblería Las Flores, María Teresa Cerezo, consideró: “Están buenísimas, es más cómodo. Es un gran adelanto, fruto de una gran inversión. Yo estoy re contenta y cuando termina la obra, veremos los beneficios”.

Y Karina Pata, propietaria del corralón El Lobo, sostuvo que “se acercaron y me preguntaron cómo quería hacerlo para no molestar en el comercio, por lo que la obra se hizo muy bien”. “Estoy muy contenta porque como no hay para estacionar, entonces tenemos más ubicación para los coches”, enfatizó.

“Yo calculo que va mejorar el local -agregó- porque al haber estacionamiento la gente viene más fácil; cuando no hay lugar siguen de largo. Así que estoy muy contenta, la verdad felicito al Municipio y al intendente Luis Andreotti”.

“Es gracias a que el Municipio tiene recursos propios, todo con maquinaria y personal municipal. Como siempre, agradecemos a todos los vecinos, ya que sin ellos no podríamos generar estas obras”, concluyó el funcionario de la Comuna.