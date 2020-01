José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno...

El gobierno de Mario Ishii condena a la indignidad a los vecinos de la calle Larreta. No hay presencia...

Un policía vestido de civil abatió a un delincuente que intentó robarle mientras esperaba el colectivo en el Barrio Frino de José C. Paz.

