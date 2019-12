Y el rabino Moshé Abudarám detalló: “La fiesta se llama Janucá, que es la “Fiesta de las luces”. Históricamente, veo que nunca hubo un evento así en San Fernando, lo hicimos en Tigre, en Capital y en las distintas provincias. Por primera vez gracias a la ayuda del Municipio y de toda la comunidad, estamos iluminando o sumando a esta luz que pone el intendente Juan Andreotti en el día de nuestra festividad, que simboliza la lucha contra la oscuridad y también la ganancia de los buenos valores contra los que no son tan buenos, lo que es la unión que trae la fuerza, los pocos contra los muchos, cuando tienen esas agallas de vencer”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com