José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno...

“La verdad, está zona está muy olvidada, me gustaría que la gente del Municipio caminara por acá después de una lluvia, o intenten transitar en vehículos, a ver si pueden”, dijo Julio, en un mensaje a funcionarios con oídos sordos y bolsillos abultados.

El testimonio de Julio Cesar, vecino de Enrique Larreta entre Tres de Febrero y Fernández Moreno no deja dudas a que el Municipio no existe como administrador de recursos públicos. “No se puede transitar; cuando llueve como estos días el agua entre en las casas; durante la noche y el día hay robos a toda hora, y como es una boca de lobo, tuve que comprar un faro con fotocelula para que al menos ilumine mi cuadra”, comentó.

El gobierno de Mario Ishii condena a la indignidad a los vecinos de la calle Larreta. No hay presencia del Estado desde hace años. No existen las calles ni las luminarias, las que debieron ser adquiridas e instaladas por la gente. La denuncia llegó al Whatsapp de SMnoticias .