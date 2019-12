Maximiliano Voss, presidente del Concejo Deliberante de Pilar, conversó con SMnoticias y se refirió a la aprobación, en sesión extraordinaria, de la Emergencia Administrativa, Financiera y Presupuestaria en la Comuna. Habló de la ausencia de la oposición durante el tratamiento del expediente y consideró que era necesaria la aprobación de estas herramientas por el estado en que recibieron al Municipio.

“El proyecto aprobado contempla una emergencia amplia, que abarca varios aspectos de la economía del Municipio, cuestiones que tienen que ver con lo social, lo sanitario, la infraestructura y los servicios municipales”, sostuvo el legislador.

“Está vinculada a una necesidad que planteó el intendente Federico Achával de contar con herramientas que permitan ordenar lo más rápido posible un Estado local desarticulado y desenfocado del norte de su funcionamiento”, declaró, y dijo que el rumbo “no estaba puesto en el bienestar de las personas”.

Pilar tenía “un gobierno enfocado en proyectos de inversión financiera y no una administración vinculada a las necesidades de los vecinos”, consideró el presidente el Concejo Deliberante. Y aclaró que la emergencia aprobada “va en línea a lo que se encontró a nivel nacional y provincial, y con las emergencias que solicitaron el presidente y el gobernador”.

“Pilar es uno de los distritos en los que no hubo transición. Lamentablemente, tuvimos que esperar a asumir para entender el grado de desarticulación en el que dejaron al Municipio”, afirmó, y añadió: “Ahí nos explicamos porque no hubo transición, ya que evidentemente había una situación que no querían mostrar ni compartir”. “Hoy tenemos una gestión local que ya está enfocada a resolver los problemas de los vecinos y orientada, con todas sus herramientas, hacia eso”, enfatizó.

Para Voss, lo urgente es “lo relacionado con la alimentación y la seguridad alimentaria de los vecinos de Pilar”. “Ya se están activando dispositivos de acción desde el Municipio” para colabrar con comedores escolares y merenderos, comunicó. También mencionó que se trabajará en “infraestructura sanitaria y educativa; y en mejorar “el esquema de prestación de servicios públicos, que estaba desarticulado y terciarizado, incluso con muchos móviles abandonados”.

“Encontramos un desastre en el Municipio, por eso son bienvenidas las herramientas que aprobamos en el Concejo Deliberante, que permitirán que el intendente, en el menor tiempo posible, pueda reasignar recursos y ordenar estas cuestiones”, lanzó.

En cuanto a la ausencia de la oposición en el recinto para debatir la Emergencia Administrativa, Financiera y Presupuestaria en la Comuna, el hombre del Frente de Todos dejó entrever que la ausencia “puede tener que ver” con el estado en que recibieron al Municipio. “No sé cual habrá sido el razonamiento de algunos concejales de la oposición que no vinieron a dar el debate. No habrán querido acompañar o rechazarla, sabiendo el estado en que dejaron el Municipio”, manifestó.

No obstante, de cara al resto del año, llamó a “que recapaciten”, ya que “de nuestra parte vamos a intentar sostener un espíritu de diálogo”. “Queremos que estén presentes para que podamos discutir los temas que vaya planteando el Ejecutivo”, indicó.

“Apostamos a que transcurramos un año con intercambio y un diálogo constructivo. También a que el Concejo Deliberante tenga una apertura de cara a la sociedad, y queremos que la mitad de las sesiones sea en diferentes localidades de Pilar, para lo cual hay que modificar el reglamento y para eso necesitamos el acompañamiento de la oposición”, señaló el concejal.

“Hay que discutir esas cuestiones internas que hacen a una mayor transparencia y una mayor comunicación a los vecinos del o que sucede dentro del Legislativo, que sepan las decisiones que vamos tomando. El intercambio entre oficialismo y oposición es productivo, y esperamos eso de este año legislativo”, concluyó.

Para cerrar, Maximiliano Voss reveló que “tenemos una gran esperanza en la gestión de Federico Achával en Pilar, en que se dé un cambio de fondo en la gestión y en la forma de gobernar, que se ponga a las personas y a los problemas de las personas en el centro de las decisiones políticas”.

“Hay una necesidad muy fuerte en Pilar de una inversión pública inteligente y de gobiernos que estén pesando en solucionar los problemas de las personas y no en esquemas de comunicación o marketing, desvinculados de las necesidades de los vecinos”, sentenció, y concluyó pronosticando un fuerte apoyo al gobierno local de los Estados nacional y provincial.