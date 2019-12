La diputada nacional destacó que “necesitamos darle al presidente los instrumentos para que pueda trabajar”. “Tenemos que armar un presupuesto sin déficit porque no tenemos quién nos preste. El gobierno anterior realizó un desperfilamiento, un virtual default. No tenemos crédito y por lo tanto tenemos un sendero muy angosto para poder equilibrar las cuentas”, agregó.

