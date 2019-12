Junto a la Fundación Wheelchairs of Hope y Garrahan, el Municipio benefició a vecinos del distrito...

También se sumó la pequeña Maite, de 7 años edad. “Me parce bien. Yo tengo mi amiga Zoe que es autista y la vengo a apoyar. A ellos les hacen mal los ruidos, como también a las mascotas. No tenemos que tirar cohetes en las fiestas”, opinó.

Ante la proximidad del 31 de diciembre, San Fernando y TGD Padres TEA pidieron por el no uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año con una actividad en la céntrica Plaza Mitre.