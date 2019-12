Por su parte, el embajador y representante de la Fundación Wheelchairs of Hope en Latinoamérica, Pablo Chami, afirmó: “Buscamos transmitir lo que pudo crear Pablo Kaplan, un argentino que vive en Israel; y a través de estas sillas, se pretende darles a los chicos en estado de vulnerabilidad la posibilidad de obtener a una independencia y alfabetización. Estamos muy contentos de hacer una entrega en el Municipio de Tigre y ver sus caras de felicidad porque seguramente les va a generar un gran cambio en sus vidas”.

“Las sillas de ruedas permitirán que los chicos puedan generar mayor autonomía y poder trabajar mucha más su movilidad en la vida cotidiana. Tienen una particularidad y es que son específicas para niños con no más de 40 kilos y para patologías específicas que tengan control de tronco y control cefálico”, expresó la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui.

La concejal Gisela Zamora participó de la jornada y destacó: “Estamos muy contentos porque nuestro Centro de Rehabilitación fue el lugar de encuentro donde se hizo una entrega de sillas de ruedas para niños de Tigre junto a la Fundación Wheelchairs of Hope y la Fundación Garrahan. Esto va a ayudar a los chicos para que puedan recuperar su autonomía e independencia; y sus padres nos los tengan que cargar en brazos; y de esa manera mejorará su accesibilidad para ir a lugares como el polideportivo, la plaza y la escuela. Esperamos poder hacer muchas más entregas como estas para mejorar la calidad de vida de los niños”.

El Municipio de Tigre continúa con la implementación de más políticas públicas inclusivas. Junto a la Fundación Wheelchairs of Hope y la Fundación Garrahan, entregó 4 sillas de ruedas a niños del distrito, en el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo, ubicado en General Pacheco.

Junto a la Fundación Wheelchairs of Hope y Garrahan, el Municipio benefició a vecinos del distrito con patologías específicas. En 2019, se entregaron más de 4 mil Certificados Únicos de Discapacidad y más de 500 elementos ortopédicos.