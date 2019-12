El festejo tuvo lugar en el Centro de Ex Combatientes de San Fernando, donde destacaron todo el esfuerzo...

Y agregó: “Como empresa prestataria, Edenor está obligada a brindar en las islas un servicio con el mismo estándar de calidad que el que ofrece en el continente, sin embargo no lo está cumpliendo”.

“Vamos a denunciar una vez más a Edenor ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Desde hace muchos años venimos reclamándole a la empresa por su mal servicio que afecta a miles de vecinos del Delta, y hasta ahora no ha dado respuestas satisfactorias”, expresó Zamora.