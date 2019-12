Y el joven Michel coincidió: “Nos juntamos todos como compañeros y cada uno de nosotros aporta. Y le queremos agradecer a los profes por todo lo que nos enseñan. Gracias a esto tenemos la mente ocupada y no caemos en el consumo. Vinimos a cambiar nuestra vida y así lo vamos a lograr”.

Por su parte, Hernán Rondán explicó: “La verdad que hoy fue un encuentro muy lindo y emotivo, en un lugar tan significativo como es el Centro de Ex Combatientes de Malvinas Argentinas. Con ellos compartimos muchas actividades por eso nos parecía importante hacer el cierre acá. Los chicos pudieron demostrar todo lo que hicieron a lo largo del año y hubo momentos de gran emoción”.

Con el fin de exhibir todo el trabajo realizado a lo largo del año, los chicos encabezaron una muestra para sus familias con demostraciones de karate, carpintería, arte, improvisación y mucho más. La actividad tuvo lugar en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas Argentinas de San Fernando. Participaron la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti; la directora general de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell’ Olio; y el coordinador de la “Casa de día”, Hernán Rondán.

