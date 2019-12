Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres...

José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno...

Junto a Sol Jimenez, el director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, Juan Pablo Matas, también estuvo presente para felicitar a las familias. “La gente espera este momento durante todo el año, y que pueda tener el momento que se merece, nos pone contentos. Al ver lo bien que ha funcionado incluir estos deportes, pensamos el año que viene en agregar nuevas categorías: Sub 17 y Primera División”, explicó Matas.

Sol Jimenez dijo: “Estamos festejando con las familias del hockey y del básquet, dos deportes que son nuevos acá en nuestro distrito, y que se pueden hacer de manera gratuita”. “La propuesta fue promover deportes que antes no se hacían, porque no existía el lugar donde las familias pudieran desarrollarlo. El interés estaba, las familias querían hacerlo, y por eso tomamos ese compromiso y cerramos el año de esta manera, festejando sus logros”, agregó.