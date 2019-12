Juntos por el Cambio, con Jorge Macri, a la cabeza, explicaron por qué no dieron el quórum necesario...

Para la aprobación de la norma se necesita mayoría simple. Pero requiere dos tercios para habilitar el tratamiento en el recinto. En el Senado, el Frente de Todos no dispone de uno ni de otro número de bancas. En Diputados el peronismo tiene mayoría. Si logra su aprobación en el Senado, sancionarlo en Diputados será un trámite simple.

La última actualización fue en el período 2016-2017. Haría falta otra. Pero Kicillof intenta el camino intermedio. En esta oportunidad, previó la suba mayor a las partidas con techo en 630 mil pesos y 90% para quienes se excedan de ese monto. No está cuantificado, en volumen, cuánto representan para el total del tributo.

De acuerdo con esas consideraciones, que no son compartidas por el Frente de Todos, la presión tributaria recaerá sobre los sectores medios y altos. No obstante, desde la Gobernación explicaron que sólo un segmento de contribuyentes pagará incrementos por encima del 54% estimado como indicador inflacionario 2019.

No fue el único escollo para el debate. Según el proyecto original, en Ingresos Brutos la fabricación de medicamentos tendría aumentos de la alícuota de 1,5% al 3,5%, lo cual podría provocar encarecimiento de los remedios, por traslado a los precios de la carga impositiva, advirtió la oposición.

De Leo, de la Coalición Cívica, expresó que en la oposición tuvieron la voluntad para que puedan contar con herramienta adecuada, pero el oficialismo, al no aceptar cambios, frustró ese gesto.

“Estamos en un proceso de discusión medio difuso, la ex gobernadora -María Eugenia Vidal- como es de público conocimiento, se fue de viaje, y su ex jefe de Gabinete tampoco está en la Provincia, y se está tratando de definir cómo funcionará la oposición”, expresó.

Más temprano, el gobernador Kicillof afirmó que no se le están dando “los instrumentos mínimos” para ocuparse de la emergencia provincial y advirtió que los legisladores “van a tener que explicarle eso a las bonaerenses”.

Llegada esa hora, los senadores del oficialismo bajaron al recinto, pero como ese bloque tiene sólo 20 de las 46 bancas, necesitaba la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio para lograr quórum. Como esto no ocurrió, pasados los 30 minutos de espera que marca el reglamento de la Legislatura debió levantarse definitivamente esta sesión extraordinaria a la que había convocado.

Así, la reforma impositiva no se tratará hasta el próximo año, debido a que el lunes 30 de diciembre se decretó asueto en el cuerpo legislativo bonaerense.

El oficialismo y la oposición no pudieron ponerse de acuerdo en torno a las modificaciones que pedían varios intendentes de Juntos por el Cambio, más allá de las intensas negociaciones y diálogos que se desarrollaron desde el jueves en la Legislatura de La Plata.

El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, criticó que la oposición no tuvo “voluntad de discutir”. “Las características del proyecto buscan actualizaciones por la inflación generada por el anterior Gobierno. Necesitamos ingresos para hacer frente a las emergencias”, argumentó en declaraciones al canal Todo Noticias.

El paquete económico del flamante gobernador, que establecía aumentos en el Impuesto Inmobiliario rural y urbano de hasta 75%, no prosperó. Cambiemos no dio quórum.