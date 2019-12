Asimismo, resaltó que es importante entender que, normalmente, los impuestos se analizan después de discutir el presupuesto y no antes, y añadió: “Si hay voluntad del gobierno de la Provincia, nuestros equipos técnicos y legisladores están a disposición para trabajar en un proyecto de consenso que no impacte de esta manera en todos los bonaerenses, y le dé al gobierno las herramientas necesarias”.

En este sentido, el jefe comunal expresó: “Tenemos la responsabilidad de cuidar los intereses de los bonaerenses”, y agregó: “Nosotros tenemos la voluntad y la vocación de seguir trabajando. Es falso que no queremos ayudar. Si es necesario darle tratamiento en extraordinarias a un proyecto consensuado de ajuste impositivo lo vamos a hacer”.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dio esta tarde una conferencia, junto al intendente de La Plata, Julio Garro; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y diputados y senadores del bloque de Juntos por el Cambio, tras no llegar a un acuerdo con el oficialismo, el cual buscaba, a través de un proyecto de ley, aprobar un aumento en el impuesto a la propiedad urbana y rural en la provincia de Buenos Aires.

Juntos por el Cambio, con Jorge Macri, a la cabeza, explicaron por qué no dieron el quórum necesario para la sesión de hoy.