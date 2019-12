“El programa no tendría el éxito que tiene, si no fuera por el trabajo en conjunto con el vecino. Nosotros nos acercamos, le explicamos al vecino el trabajo que llevamos a cabo y ellos se autoconvocan al programa porque saben que tenemos que cuidar el ambiente”, señaló el jefe comunal, Jorge Macri, respecto a una mayor toma de conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta por parte de la comunidad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com