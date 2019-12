José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno...

El tren, que se encontraba en una vía interna del taller de Metrovías, fue a dar contra un cantero de cemento y tierra, y destruyó un panel de señalización. Tanto en el lugar, como en las cabeceras (Lacroze y Lemos), la línea no cuenta con atenuadores hidráulicos para detener eventuales formaciones en emergencias.

Esta tarde, cerca de la una, la formación 13 de la línea Urquiza, en maniobras desde el taller Rubén Darío, se estrelló con un cantero y afectó a un totem de señalización, lo que provocó demoras en el servicio. Se desconocen los motivos por los cuales el convoy no pudo frenar.