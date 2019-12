El Municipio otorgó audífonos, sillas de ruedas convencionales y posturales, plantillas y anteojos especiales. Durante 2019, los vecinos del distrito recibieron más de 500 elementos y más de 4000 Certificados Únicos de Discapacidad.

El Municipio de Tigre continúa apostando a políticas públicas inclusivas a través del Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos. En este marco, se otorgaron audífonos, sillas de ruedas convencionales y posturales, plantillas y anteojos especiales a decenas de vecinos del distrito. Autoridades comunales participaron de la actividad y destacaron el trabajo que lleva adelante el centro.

“Estamos muy contentos de poder acercar estos materiales, ya que gracias a ello aportamos para que la vida cotidiana de las personas con discapacidad sea lo más autónoma posible”, comentó la concejal Gisela Zamora.

La entrega de forma parte del programa llevado adelante por el Municipio desde hace 8 años. Durante 2019, se entregaron más de 500 elementos y más de 4000 Certificados Únicos de Discapacidad.

Tigre cuenta con el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen al 1400, en General Pacheco, que funciona de lunes a viernes de 8 a 17. Allí se atiende a más de 20 mil personas anualmente, a través de diversos tratamientos. Los pacientes son asistidos con derivación médica y un turno de admisión, que solicitan en el lugar.

Mirta, vecina de El Talar, expresó: “Siempre me han tratado muy bien. De mi parte estoy contenta porque no es la primera vez que el la Municipalidad me ayuda con anteojos como en este caso, tengo un hijo con discapacidad y me han brindado elementos ortopédicos en varias oportunidades”.

El Municipio también lleva adelante el programa “Para verte mejor”, que se realiza desde el año 2008 en todas las escuelas primarias y especiales del distrito. Allí, profesionales examinan a los estudiantes y prescriben los lentes con la graduación adecuada a aquellos niños que necesitan corrección.

A su vez, la iniciativa ha sido adaptada a adultos mayores de diferentes centros de jubilados. En todo 2018, mediante esta política, se entregaron más de 6500 pares de anteojos.

Participaron también de la entrega, la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui; y la directora del Centro de Rehabilitación Frida Kahlo, Paula Palpebra.