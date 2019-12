“Este es un nuevo paso que damos desde la gestión para la construcción de un municipio que incluya al otro, que respete a las personas y a los animales, donde la diversión de unos no perjudique a terceros, y podamos cuidarnos y protegernos entre todos. Es parte del cambio cultural que venimos impulsando en Escobar desde el primer día de gobierno y que seguiremos fortaleciendo en los próximos cuatro años. Cuando decimos que gobernamos con todos y para todos no repetimos un slogan, sino un método de trabajo que consolida una sociedad más integrada con los mismos derechos y oportunidades para cada ciudadano y ciudadana”, concluyó Sujarchuk.

En el contexto de que la prohibición total fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema bonaerense, con esta iniciativa el partido de Escobar se suma a unos 25 distritos bonaerenses que restringen el uso de pirotecnia, y en todo el país son unos 100 municipios, según datos de la Asociación de Padres de Niños Autistas. Al mismo tiempo, el proyecto de ordenanza de Sujarchuk se suma al pedido de distintas organizaciones no gubernamentales que reclaman una ley nacional al respecto, en especial para impedir el uso de artículos que produzcan estruendos superiores a los 84 decibeles.