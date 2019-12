Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres...

Bárbara Balbuena, de 29 años, se encontraba internada el Hospital Mercante de José C. Paz en coma...

José C. Paz, un distrito a merced de la delincuencia, a razón de la falta de Estado y el desgobierno...

Las largas colas que se vieron en José C. Paz, en su mayoría conformadas por adultos mayores y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, se repitieron en distintos lugares del conurbano. ¿El motivo? El cobro del bono de 5 mil pesos que decidió otorgar el gobierno nacional.

Las imágenes que recibió SMnoticias dan cuenta de cientos de abuelos que esperaban para cobrar el bono otorgado por el gobierno nacional bajo el fuerte sol y de manera desorganizada. La Policía, en su afán de ordenar el caos, no dejaba ingresar al banco, agregando malestar y tensión a la jornada.

El pago del bono a los jubilados generó caos en el Banco Piano de José C. Paz