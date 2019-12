“Ante este marco, coincidimos con el gobernador en la necesidad de desarrollar acciones de forma articulada entre la provincia y los municipios para dar respuestas urgentes a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. No tenemos ninguna duda de que trabajando codo a codo con el gobierno provincial y el nacional vamos a salir de esta crisis que deterioró tanto la vida de la mayoría de los argentinos y argentinas”, remarcó el intendente.

This site is protected by wp-copyrightpro.com