Por su parte, Ruiz Malec se refirió al diálogo con los gremios docentes y explicó: “Estamos viendo cuál es el punto de partida. La intención es resolver las paritarias, que exceden lo salarial: tienen que ver también con las condiciones de trabajo y la carrera administrativa. Con los docentes vamos a tener una agenda muy amplia”. Y añadió: “La prioridad son los trabajadores y las trabajadoras del Estado y no haremos distinciones”.

Refiriéndose a la infraestructura escolar, la ministra sostuvo: “La prioridad es atender las urgencias en estos primeros 100 días, haciendo las refacciones necesarias para comenzar las clases, luego vamos a trabajar sobre las ampliaciones”. Agregó que “hay que atender 558 obras con distintas dificultades”, y explicó que “estas obras no se concentran en el conurbano sino que son municipios de toda la Provincia, por lo cual estamos articulando muy fuerte con los distritos para priorizar las acciones a llevar adelante”.