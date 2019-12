Todo indica que el “Saltamuros” no actuaba solo, por lo que la Policía se encuentra abocada por estas horas a la captura de posibles cómplices que, según se cree, actuaban de campana mientras el detenido entraba en acción.

Buscado desde hace tiempo e identificado como Brian Gabriel Rolandria, de 22 años, la aprehensión pone fin a la corta, pero no por eso poco fructífera, carrera delictiva de este joven que utilizaba guantes para ejecutar mejor el salto de los muros que se interponían entre él y sus víctimas, generalmente casas de la zona norte en las que finalmente accedía violentando alguna puerta o ventana.