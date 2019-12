Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres...

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, mientras que las actuaciones policiales las lleva adelante la comisaría 1ra. de José C. Paz.

La pelea entre Bárbara y su pareja se produjo el sábado en una casa de Muñiz al 5900, en José C. Paz. La víctima fue internada en terapia intensiva en el hospital Mercante, donde también atendieron a Sánchez, con quemaduras en brazos y piernas.

Según asegura su familia, “ella no se roció con una botellita de alcohol” sino que su pareja, Cristian Sánchez de 37 años, “la prendió fuego por el modo en que ella estaba quemada”. “Es el típico caso como el de Wanda Taddei, donde él después quiso cubrirse”, dijo la mamá de Bárbara en declaraciones televisivas.

Bárbara Balbuena, de 29 años, se encontraba internada el Hospital Domingo Mercante de José C. Paz en coma farmacológico desde el sábado pasado tras haber sufrido quemaduras en el 85% de su cuerpo durante una pelea con su pareja, Cristian Sánchez de 37 años. Este miércoles, la mujer murió a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.