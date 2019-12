“Es una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Vamos a fortalecer eso, y también vimos muchos emprendedores que necesitan máquinas y herramientas para trabajar, la verdad que lo que hace Juanchi es fabuloso, lo que tiene que hacer el Estado nacional es colaborar y ayudar con lo que hace el municipio”, finalizó.

“El presidente Alberto Fernández cambió las prioridades en la República Argentina y junto al ministro Daniel Arroyo nos pusimos a trabajar en que los argentinos que no comen, puedan comer, que aquellos argentinos que desde la economía social enfrentaron la crisis tengan herramientas y créditos fuera del sistema bancario para seguir desarrollándose y generando empleo”, destacó el intendente.