Por su parte, Juan Pablo Matas, director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario del distrito, comentó: “Cada vez son más personas las que participan de las diferentes ligas. Y el objetivo de que a cada chico se le entregue un trofeo es que ellos sientan que el esfuerzo del día a día vale la pena”. “El premio los motiva, más allá de que hayan ganado o no, a seguir en la competencia. Queremos que sigan estando en cada club”, finalizó.

