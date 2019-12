Parece que en Tres de Febrero los militantes del curtismo no controlan aún sus reacciones tras la aplastante...

Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres...

Los dos bicicleteros, padre e hijo, intentaron combatir el siniestro de manera infructuosa, y debieron ser asistidos por personal de SAME.

Un incendio consumió anoche la bicicletería Lian, muy querida por los vecinos de Villa Pineral. La destrucción fue total. La gente pide colaboración para que los comerciantes no pierdan su única fuente de ingreso.