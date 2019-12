A través de la página “No al cierre de las Salitas” , vecinos denuncian que desde esta semana Mirador de Altube ya no cuenta con médico pediatra. Perdieron a un profesional que atendía en el lugar desde hace 18 años.

Los vecinos del distrito ya no cuentan con prestaciones en las salitas paceñas. Desde hace más de tres años, el gobierno de Mario Ishii viene desmantelando las unidades sanitarias de especialidades, y como cuenta “el diario de José C. Paz”, esta semana el centro de salud Mirador de Altube se quedó sin pediatra y neumólogo.

Vaciamiento total de las unidades sanitarias de José C. Paz