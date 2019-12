La arquitecta y pintora autodidacta, María Catalina Alberto, que participó de todas las ediciones, expresó: “Fue algo inolvidable para mí, tuve una experiencia muy enriquecedora con la gente. Ellos se acercaron y nos preguntaron mucho, me sorprendió ese interés por el arte. Y además, me ayudó para mostrar mis pinturas en óleo y croquis urbanos de estilo impresionista”.

La exposición, organizada por el Municipio de San Isidro, que se llevó a cabo durante los primeros sábados de cada mes en este año, ofreció un nuevo espacio para que los artistas puedan pintar y generar interacción con los vecinos, acompañados con música de fondo de The Beatles.

A su lado, Kodama agregó: “Es fantástico que San Isidro apoye este tipo de propuestas. Una de las cosas más importantes para el ser humano es tener contacto con el arte, ya sea a través de la pintura o la escritura. Me encanta que los vecinos puedan dialogar con los artistas, y al mismo que tiempo que los adolescentes y jóvenes pueden despertar su vocación”.

El intendente Gustavo Posse y la ex esposa y albacea de Jorge Luis Borges, María Kodama, recorrieron la muestra y dialogaron con los pintores.