Durante 2019 se entregaron más de 400 escrituras definitivas de manera completamente gratuita, para vecinos que no han podido acceder a gestionar escrituras de forma particular. A su vez, para el año que entra se prevé –una vez que los planos estén aprobados por la provincia de Buenos Aires– entregar entre 500 y 600 nuevas escrituras. En este sentido, la directora general de Regularización Dominial, Claudia Miyoshi, comentó: “A través de nuestro trabajo le cambiamos la vida a los tigrenses, permitiendo que muchas familias accedan a su primer escritura de propiedad, otorgando seguridad jurídica”.

En el transcurso de la jornada, se proyectó un video institucional con el trabajo realizado por la Agencia durante todo el año, entre lo que se destaca la entrega de tarjetas Soy Tigre a trabajadores de la economía popular; mejora y puesta en marcha de distintos Centros de Integración, construcción de las primeras casas convivenciales; regulación dominial para vecinos que no contaban con una escritura; obras de desagüe pluvial, cloacas y tendido eléctrico en el barrio El Ahorcado; y colocación de cloacas en el barrio Cina Cina, entre otros.