Entre tanto, la Comuna solicita a los vecinos no sacar bolsas de basura ni bolsones, escombros, ramas u objetos de gran porte, hasta que los camiones compactadores vuelvan a circular de manera normal.

El Municipio de San Fernando informa que el servicio de retiro de basura en la vía pública será limitado en ocasión de las fiestas de Navidad y fin de año. Desde las 12 horas de los días 24 y 31 de diciembre, será interrumpida la recolección y los vecinos no podrán sacar sus residuos. Serán reanudados los servicios desde las 19 horas del 25 de diciembre y 1 de enero. En el caso de los montículos, será desde las 5 horas del 25 de diciembre y el 2 de enero.

Los días 24 y 31 de diciembre no habrá servicio de recolección de residuos en San Fernando