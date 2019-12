Gabriel, vecino de Virreyes que fue con toda su familia, agregó: “Es la primera vez que vengo y me parece hermoso, a los chicos les encanta”. Y Andrea, de Victoria, afirmó: “Me parece una maravilla este desfile, es espectacular para los chicos, lo felicito al intendente Andreotti”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, estuvo presente en los festejos junto a funcionarios municipales. “Estamos cerrando los desfiles navideños del 2019, tuvimos cinco grandes propuestas este año. Cuando las familias vienen a estos eventos conseguimos que haya más integración y menos violencia, y es lo que queremos como Municipio. Transitamos un año donde mucha gente no la pasó bien, pero si podemos darle una alegría con estos desfiles, con la presencia de Papá Noel, los Reyes Magos y la batería, para nosotros ya es satisfactorio”, manifestó.