En el marco de la lucha contra el hambre que el Municipio viene planteando, el Intendente Federico Achával se reunió con el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta.

“Es mucho lo que podemos hacer desde los municipios para terminar con este flagelo”, afirmó Achával. Y describió: “Hoy el 42% de la población de nuestro Conurbano vive en la pobreza. Esa es una realidad que nos interpela a todos y que nos obliga a avanzar rápido y de manera conjunta para abordar el problema. Como región no vamos a esperar en ponernos a trabajar para que las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan”.

Achával destacó que “En estos años de gobierno Intendentes como Juanchi demostraron que cuando hay un Estado que pone a las personas en el centro de sus decisiones, las respuestas se dan”. Y agregó: “Desde el 10 de diciembre esa es la lógica que gobierna también en Pilar. Vinimos a revertir las prioridades y a representar a miles de pilarenses a la que la gestión anterior le dio la espalda. Ponernos a trabajar para cerrar la herida del hambre es parte de ese compromiso”.

Por su parte, Juan Zabaleta sostuvo que “En momentos tan difíciles para el país, hay que actuar con sensibilidad y decisión. Y esa decisión tiene que ser la de una Patria que piense primero en los más desprotegidos”.

“Como dice Alberto, debemos empezar por los últimos para llegar a todos. Hay realidades de malnutrición y desnutrición que no pueden esperar. Hay niños que se van a dormir con dolor de estómago por no haber comido. Jóvenes que juegan un partido de fútbol o tienen que estudiar con la panza vacía. Padres y madres que se saltean comidas para que sus hijos puedan alimentarse y jubilados que pasan el día entero a mate cocido. Nosotros no vamos a ser dirigentes que sean indiferentes a esas realidades, sino que se pongan a trabajar para resolverlas”, agregó Achával.

En ese sentido, los mandatarios se refirieron a las primeras medidas anunciadas en el marco del Plan Argentina contra el Hambre: “No solamente viene a terminar con la herida del hambre sino que, con iniciativas como la tarjeta de alimentos, permitirá también beneficiar a los comercios locales, impulsando el consumo y contribuyendo a recuperar la actividad. Y esa es una de las principales cosas que necesitamos para poner de pie a nuestro distrito”. Además destacaron el trabajo articulado que el plan propone con las instituciones intermedias: “No podemos pensar en recomponer un tejido social si no es trabajando junto a los clubes de barrio, a las sociedades de fomento y a los merenderos que todos los días le abren la puerta a quienes hoy más están sufriendo”.

Finalmente, Achával concluyó: “Cada una de las medidas de gobierno que se están planteando demuestran que lo que llegó a la Argentina, a la Provincia y a muchos municipios son gobiernos que vinieron a comprometerse con la inclusión y la igualdad”.