Este show navideño se realizó por primera vez en el distrito. Al respecto Nardini dijo: “Es de bien nacido ser agradecido y hubiera sido muy ingrato no hacer un evento así. Agradezco a la gente cada muestra de cariño, la energía que nos transmiten y les deseo la mayor de las bendiciones en esta Navidad y que tengan fe porque se va a cumplir lo que soñamos, un país mejor, una provincia en marcha y seguir con el progreso en Malvinas”, finalizó el intendente municipal.

El jefe comunal afirmó: “Estoy feliz de lo que fue este show de fin de año, de Navidad, para contagiar, motivar y buscar el punto de encuentro de la familia y que se lleven un show de calidad, lindo, innovador. No porque sea gratis tiene que ser algo feo, todo lo contrario. Es algo que nunca se había visto en Malvinas Argentinas”.