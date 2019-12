Y Guadalupe agregó: “Mi hijo Dylan no sale de la ilusión, está recontento y no se quiere perder ni un segundo del desfile”.

Lola, que presenció el desfile junto a su hija Katia, dijo: “Me encantó, la verdad que es algo muy lindo para los chicos; casi no se puede pasar por tanta gente. Es una alegría para los chicos. San Fernando cambió un montón y para muy bien”.

Antonio, con su hija Catalina, opinó: “Es muy bueno, porque hay chicos que no tienen recursos para ir a otro lado, y que vengan y lo hagan acá me parece perfecto”. Y Rosario, su mamá, agregó: “Siento verdadero orgullo por la gestión del Municipio. Esto está muy bueno para que los niños sanfernandinos tengan la oportunidad de ver a Papá Noel”.

Poco más adelante se ubicó Sol, que fue con sus tres hijos, quien manifestó: “Bárbaro, la verdad que me encanta. Todos los años venimos a verlo. Es algo muy lindo lo que hicieron, y los chicos contentos esperando a Papá Noel”.

En cuanto a los vecinos que participaron el viernes, Tamara, junto a sus hijos Milo y Santino, dijo: “La verdad que es precioso, venimos todos los años. Mañana iremos donde vuelva a estar. Veníamos a hacer unas compras y justo vimos el desfile. Milo está feliz ahora que entiende, lo ve a Santa y viene corriendo. Le agradezco al Municipio por este espectáculo para los niños y no tanto, que también la pasamos bien”.