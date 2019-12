“Estoy muy feliz, además estoy trabajando como enfermera en el área de obstetricia en el Hospital Materno Infantil y eso me genera mucho orgullo. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con salud y pienso seguir formándome”, destacó Giovana Núñez, una de las egresadas. En tanto, Rocío Santomil, también integrante de la nueva promoción, comentó: “Es un orgullo tener cerca la oportunidad de estudiar enfermería en Tigre. Además, tenemos la especialización, la licenciatura y otras formaciones que nos permiten seguir creciendo”.

“Estamos muy agradecidos a los vecinos por apoyar este proyecto, que es una decisión política del Municipio de invertir en salud e incorporar profesionales con el mayor nivel de competencia y excelencia. El balance del año es muy positivo, pero sabemos que hay que ir por más. Invitamos a vecinos no solo de Tigre, sino de municipios vecinos que quieran estudiar porque van a encontrar en la escuela un lugar de puertas abiertas para enseñar y aprender juntos”, expresó la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, profesora y licenciada Norma Leiva.