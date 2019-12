“Estamos agradecidos con los responsables de los merenderos y comedores que no solamente atendieron la situación alimentaria sino que también abordaron temáticas de salud y de género. Construimos una red muy importante con 110 comedores, con los que articulamos hasta que vayamos saliendo de la crisis”, resaltó el intendente, y añadió: “Esto es parte del trabajo que venimos realizando con el equipo de gobierno. Un compromiso que tuvimos en esta etapa tan difícil que vivió la Argentina”.

