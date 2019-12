Momentos después, el malviviente se cambió toda su indumentaria para no ser reconocido, sin darse cuenta que las cámaras de seguridad continuaron filmando los hechos.

Las cámaras de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre visualizaron a un malviviente causándole daños al dispositivo tecnológico ubicado sobre San Francisco y Godoy Cruz. El individuo intentó fugarse y pese a que se cambió de ropa para no ser reconocido, fue aprehendido.