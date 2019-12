Miriam, trabajadora de Tigre Centro, agradeció al Municipio por el reconocimiento y dijo: “Es un momento donde nos divertimos más allá de todo; estamos muy contentas porque cada año nos agasajan”. Por su parte, Elisa, comentó: “Hace 23 años que colaboro y la verdad que me da mucho placer ayudar a quienes lo necesitan”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com