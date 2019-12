Asimismo, el concejal del Frente de Todos y presidente del cuerpo, Jorge Laviuzza, bajó a la banca y sostuvo que “cuando votamos la emergencia solicitada por Ramiro Tagliaferro, Morón tenía una deuda de 180 millones de pesos, que respondía al 5 por ciento del presupuesto”. “La deuda con la que hoy asume Lucas Ghi es de más de 1000 millones de pesos, eso se corresponde a un cuarto del presupuesto municipal. Es mentira que no va a haber control, porque en la rendición de cuentas del 2021, ustedes van a tener todos los expedientes que a nosotros nos negaron. Van a tener todo el tiempo y los expedientes a disposición. Y como vamos a defender la voz de todos, vamos a defender la posición de los 24 concejales, es que en la votación vamos a mocionar las modificaciones que ustedes propusieron”, añadió.

This site is protected by wp-copyrightpro.com