Por último, Marcos, otro alumno sanfernandino, expresó: “Me encanta la Navidad, estoy contento porque me dieron regalos y nos divertimos mucho”.

Los chicos festejaron la aparición navideña sorpresiva. La pequeña Celeste contó: “Lo saludé a Papá Noel y me dejó un regalo. La pasamos muy bien entre todos”. Su compañerita Agustina añadió: “Estoy contenta porque conocí a Papá Noel, le mostramos el jardín y cantamos canciones”.

El mítico Papá Noel comentó: “Visitamos los jardines y los Centros Educativos Integrales Municipales como todos los años. El Intendente me llamó por teléfono para venir a saludar a los chicos, que se han portado muy bien. Les deseo a todas las familias una muy feliz navidad y un próspero año nuevo”.

La coordinadora Jardín Maternal Santa Catalina, Silvia Torres, explicó: “Como todos los años desde todos los jardines maternales se espera esta fecha muy especial por la llegada de Papá Noel, quien recorre todos los establecimientos educativos municipales. Hoy los recibimos en Santa Catalina y es un día muy esperado, no solo por los regalos sino por lo que representa para las familias. Pasamos una fiesta muy alegre y cerramos el año con la presencia de toda la comunidad”.