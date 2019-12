Las agrupaciones locales brindaron sus conciertos gratuitos en distintos espacios del distrito con destacados artistas invitados. El cierre del ciclo tuvo lugar en la Plaza San Martín de Benavídez. Este año, además, el programa en el que participan más de 400 vecinos cumplió su 10 aniversario.

El Municipio de Tigre celebró el cierre anual de su Programa de Orquestas Infanto Juveniles, que este año cumplió 10 años de trayectoria, con conciertos y artistas invitados, en distintos espacios del distrito y con entrada libre y gratuita para los vecinos.

El último sábado, la Orquesta Haroldo Conti del Delta se presentó en el Museo Casa Sarmiento del Delta. En tanto que el domingo, el festejo se trasladó al Museo de la Reconquista de Tigre con las orquestas de cuerdas del barrio Almirante Brown y Rincón de Milberg; y de música popular latinoamericana de Baires-Bancalari. Las orquestas de Ricardo Rojas, Troncos del Talar y Benavídez, por su parte, brindaron su espectáculo musical el pasado martes, en la Plaza San Martín frente al flamante Teatro Municipal Pepe Soriano.

La concejal y madrina del programa, Gisela Zamora, que acompañó a los presentes en el Museo de la Reconquista y en Benavídez, señaló: “Acompañamos un nuevo cierre de año este programa, que este 2019 cumplió su 10 aniversario, cuenta con 7 orquestas y participan más de 400 chicos. Esta temporada se inauguró además la séptima agrupación de Troncos del Talar, y eso significa que más chicos se van a seguir beneficiando a través de la música y de forma gratuita. Agradecemos también a los papás por la confianza que tienen hacia el Municipio ya nosotros que nos permiten que los acompañemos a través de este espacio”.

Y agregó: “El intendente nos impulsa a seguir trabajando en esto porque sabe lo importante que es como herramienta social, un lugar donde se encuentran amigos, se aprenden valores y todo contribuye para ser mejores personas”.

La Orquesta Haroldo Conti del Delta, dirigida por Pedro Bragan, además de coronar el año con un show final, celebró su cuarto aniversario y contó con la participación del Grupo Vocal Argentino como invitado. Por su parte, las orquestas de cuerdas del barrio Almirante Brown y Rincón de Milberg, ambas dirigidas por Martín Turco, y la de música popular latinoamericana de Baires Bancalari, a cargo de Andrés Bustos, deleitaron al público con un amplio despliegue de chacareras, zambas y cumbias. Durante el show, también contaron con la presencia de artistas invitados, entre ellos el bandoneonista Walter Castro; la cantante Elizabeth Massaccesi; los guitarristas Néstor Gómez, Jorge Fernández y Rodrigo Celebroni; el cantante José Ángel Trelles; y el violinista Pablo Agri. Todos ellos fueron distinguidos por las autoridades municipales con un presente por su participación y trayectoria.

“Hoy los chicos son los protagonistas, lo cual nos da mucho gusto ya que es un proyecto que lleva más de 10 años gracias a la decisión política del intendente Zamora”, señaló Marilina Silva, secretaria de Cultura, y añadió: “Mucho más allá de lo musical, esta iniciativa tiene un alto contenido social que tiene que ver con la inserción e inclusión”.

El cierre anual del programa culminó este martes 17 de diciembre, en la Plaza San Martín de Benavídez. Allí, con entrada libre y gratuita, presentaron su concierto la orquesta de cuerdas de Benavídez, con el bandoneonista Santiago Segret y el pianista Andrés Pilar como invitados; la Orquesta de Música Popular Latinoamericana Ricardo Carpani, con la participación especial del bajista Daniel Maza; y el debut de la Orquesta de Música Popular Latinoamericana de Troncos del Talar con la cantante invitada Mónica Abraham.

El Programa Municipal de Orquestas Infanto-Juveniles de Tigre es un proyecto educativo cultural comunitario que aspira a ofrecer acceso al aprendizaje musical infantil a sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad. El programa tiene diez años de trayectoria y está compuesto por siete orquestas barriales en las que participan más de 400 niños y adolescentes, 3 de ellas son de cuerdas con repertorio popular y clásico y 4 son de música popular latinoamericana.

“Decidí empecé a tocar el violín cuando un día en casa, mi papá puso en la tele música clásica y le dije que quería tocar ese instrumento. Así conocí el programa y desde que empecé me emocioné tanto que ahora no pienso dejarlo porque es hermoso y me encanta”, comentó Josefina Giménez del barrio Los Tábanos de Troncos del Talar e integrante de una de las orquestas. En tanto Nicolás Sosa, otro joven integrante del programa, dijo: “Empecé en la orquesta tocando el violín y luego me pasé a cello. Hice muchos amigos y disfruto mucho de los trabajos que hacemos. Al principio me daba vergüenza subir al escenario, pero ahora me gusta y lo disfruto”.

Participaron también del evento, la concejal Florencia Mosqueda; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblia Galán; la directora general de Gestión Cultural, Marcela Rodríguez Blanco; integrantes de las orquestas; docentes; músicos y vecinos, entre otros.