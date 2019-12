Sus beneficiarios directos son quienes cobran una Asignación Universal por Hijo, una Asignación por Embarazo o una por Discapacidad. Los montos van de 4 mil a 6 mil pesos. Sin embargo, el impacto no se reduce a sus receptores directos, sino que se extiende a los productores y empleados del rubro de la alimentación que verán dinamizada su actividad de manera inmediata.

Busca garantizar la alimentación a través de la Tarjeta Alimentar, de recarga mensual habilitada exclusivamente para la compra de alimentos. No permite la extracción de dinero ni compras de otro tipo de productos, como bebidas alcohólicas.

Un país dividido entre los que comen y los que no comen es un país fracturado. Argentina Contra el Hambre es un primer paso para que todos vivamos en una Argentina unida. Queremos construir un destino común. Un país unido en el que comprendamos que lo que le pasa al otro nos afecta a todos.

El presidente remarcó que por “una vez olvidémonos de nosotros, de quienes somos, de cómo pensamos y que representamos, y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre”.

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. El mandatario nacional insistió ante un centenar de referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales, de universidades y de la sociedad civil que “este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina”.