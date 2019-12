“Creemos que la mejor política de seguridad es que la gente tenga educación, cultura, trabajo, la panza llena y buenos valores sociales. A partir de ahí, está el sistema constitucional junto con las fuerzas policiales para actuar cuando sea necesario. También tenemos un ministro como Berni, una garantía para nosotros, ya que es un hombre que dedicó toda su vida al servicio de la patria. Esto genera un binomio de inteligencia conjunta entre quien conduce la Policía y aquellos que tenemos las responsabilidades en el territorio. Me comprometo a que Escobar va poner todo lo que está a su alcance para que nuestros ciudadanos y los de toda la región puedan vivir en paz”, expresó el jefe comunal, quien también estuvo acompañado por la secretaria de Seguridad, Graciela Cunial; autoridades policiales departamentales y locales; concejales de distintos bloques políticos; y funcionarios del Ejecutivo municipal.

